[Spécial scolaires] Patrimoine de la Photographie à Bérat, Médiathèque, Cassagnabère-Tournas

Informations pratiques

[Spécial scolaires] Patrimoine de la Photographie à Bérat Vendredi 18 septembre, 09h30 Médiathèque Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Levez les yeux, journée destinée aux scolaires de la commune de Bérat

Médiathèque 110 place de l’église, 31 Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie 0534478717 https://mediathequeberat.fr salle climatisée, rez de chaussée, parking, parking PMR,

Levez les yeux, journée destinée aux scolaires de la commune de Bérat