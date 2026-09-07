AGENDA · Cassagnabère-Tournas
[Spécial scolaires] Patrimoine de la Photographie à Bérat, Médiathèque, Cassagnabère-Tournas
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque · Cassagnabère-Tournas
Informations pratiques
[Spécial scolaires] Patrimoine de la Photographie à Bérat Vendredi 18 septembre, 09h30 Médiathèque Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Levez les yeux, journée destinée aux scolaires de la commune de Bérat
Médiathèque 110 place de l’église, 31 Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie 0534478717 https://mediathequeberat.fr salle climatisée, rez de chaussée, parking, parking PMR,
Levez les yeux, journée destinée aux scolaires de la commune de Bérat
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