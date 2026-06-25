Spectacfle musical Ma foudre Auditorium de la Louvière Épinal

Épinal

Spectacfle musical Ma foudre

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-02-16 14:30:00

fin : 2027-02-16

Date(s) :

2027-02-16

Ma foudre raconte l’histoire d’Olive, une jeune femme convaincue d’être aimée par un homme avec lequel elle entretient une relation imaginaire. À travers ce trouble psychique rare appelé érotomanie, Laura Mariani explore les frontières entre réalité et illusion, mais aussi le manque affectif, le désir d’être aimé et leurs conséquences sur l’entourage. Portée par six comédien·ne·s et un musicien, cette création sensible et intense questionne la puissance des sentiments et les fragiles équilibres de l’esprit humain.Tout public

16 .

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

*Ma foudre* tells the story of Olive, a young woman convinced that she is loved by a man with whom she has an imaginary relationship. Through this rare psychological disorder known as erotomania, Laura Mariani explores the boundaries between reality and illusion, as well as emotional deprivation, the desire to be loved, and their impact on those around her. Performed by six actors and a musician, this sensitive and intense production examines the power of emotions and the fragile balances of the human mind.

L’événement Spectacfle musical Ma foudre Épinal a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION