Spectacle 1h pour comprendre son ado Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle 1h pour comprendre son ado Comédie d’Aix Aix-en-Provence samedi 4 juillet 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle 1h pour comprendre son ado
Samedi 4 juillet 2026 de 20h30 à 21h45. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 17 – 17 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 21:45:00
Date(s) :
2026-07-04
Essayons de comprendre nos Ados en 1 heure. En vrai ça va être une pure dinguerie ! Attention les boomers en prendront aussi pour leur grade !
Un stand Up à voir en famille, dans lequel nous étudierons l’Ado, ce petit être tout mignon qui peut se transformer en Hulk à la moindre contrariété.
Les auteurs, sont eux-mêmes papas d’Ados, et à priori ces derniers les inspirent puisqu’on leur doit, en autres le succès Les Adoleschiants. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr
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English :
Let’s try to understand our teens in 1 hour. It’s going to be pure madness! And watch out, the boomers are in for a treat too!
L’événement Spectacle 1h pour comprendre son ado Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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