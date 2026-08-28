Spectacle A contresens de Thierry Roudil Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Spectacle A contresens de Thierry Roudil

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

– de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 16:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

A Contresens c’est le face-à-face d’un homme avec lui-même dont l’intensité n’a d’égal que la force avec laquelle il est transmis.

Un shoot d’émotion et le récit autobiographique d’un ancien chef des stups devenu artiste pour retrouver son honneur.

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Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 63 35 82 collectiforsen@gmail.com

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English : Spectacle A contresens de Thierry Roudil

A Contresens is a man’s face-to-face encounter with himself, the intensity of which is matched only by the force with which it is conveyed.

A rush of emotion and the autobiographical story of a former drug enforcement chief who became an artist to regain his honor.

L’événement Spectacle A contresens de Thierry Roudil Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme