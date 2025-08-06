Spectacle à Figeac Et toi, comment tu te débrouilles ? Figeac

Spectacle à Figeac Et toi, comment tu te débrouilles ?

salle Balène Figeac Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date et horaire :

Début : 2026-03-11 18:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Apprendre à se débrouiller dans la vie n’est pas si simple quand on nous rabâche que le masculin l’emporte sur le féminin.

Pourquoi les garçons portent-ils du bleu ? Et les filles du rose ? Pourquoi les garçons peuvent-ils jouer au foot ou au rugby ? Et pas les filles ? Pourquoi nous rabâche-t-on encore et encore que le masculin l’emporte sur le féminin ? Qu’est-ce que ça veut dire, s’émanciper ? Voici toutes les questions qui traversent la tête de Charly, un enfant en plein apprentissage de la vie.

C’est lorsqu’il retrouve Mamé, sa grand-mère, grande figure du féminisme, que son monde s’éclaire.

Avec humour et tendresse, le Troupuscule théâtre invite les spectateurs à traverser cette quête initiatique avec Charly et les siens. Un spectacle à découvrir en famille, qui sensibilise à l’égalité entre les femmes et les hommes et fait la part belle à l’amour intergénérationnel.

Troupuscule théâtre

De Mariana Lézin et Paul Tilmont

Mise en scène Mariana Lézin assistée d’Alexandre Wallet

Avec Pauline Vaubaillon et Paul Tilmont

Présenté dans le cadre de Féminin Pluriel·le

Infos pratiques

Durée 55 min

À partir de 7 ans 13 .

salle Balène Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

Learning to cope with life isn’t so easy when we’re told that masculine is more important than feminine.

Why do boys wear blue? And girls pink? Why can boys play soccer or rugby? Why can’t girls? Why do we keep harping on about masculine over feminine? What does it mean to be « emancipated »? These are the questions running through the mind of Charly, a child in the throes of learning about life.

It’s when he meets up with Mamé, his grandmother and a leading figure in feminism, that his world lights up.

German :

Es ist gar nicht so einfach, sich im Leben zurechtzufinden, wenn uns immer wieder eingetrichtert wird, dass das Männliche über das Weibliche herrscht.

Warum tragen Jungen blau? Und Mädchen tragen rosa? Warum können Jungen Fußball oder Rugby spielen? Und Mädchen nicht? Warum wird uns immer wieder eingetrichtert, dass das Männliche das Weibliche übertrumpft? Was bedeutet es, sich zu emanzipieren? All diese Fragen gehen Charly, einem Kind, das gerade das Leben kennenlernt, durch den Kopf.

Als er seine Großmutter Mamé, eine große Feministin, wiedertrifft, erhellt sich seine Welt.

Italiano :

Imparare ad affrontare la vita non è così facile quando ci viene detto che il maschile ha la precedenza sul femminile.

Perché i ragazzi si vestono di blu? E le ragazze di rosa? Perché i ragazzi possono giocare a calcio o a rugby? Perché le ragazze no? Perché continuiamo a parlare di maschile e femminile? Cosa significa essere « emancipati »? Queste sono le domande che passano per la testa di Charly, un bambino che sta imparando a conoscere la vita.

È quando incontra Mamé, sua nonna e figura di spicco del femminismo, che il suo mondo si illumina.

Espanol :

Aprender a afrontar la vida no es tan fácil cuando siempre nos dicen que lo masculino prima sobre lo femenino.

¿Por qué los niños visten de azul? ¿Y las niñas de rosa? ¿Por qué los niños pueden jugar al fútbol o al rugby? ¿Por qué las niñas no? ¿Por qué seguimos insistiendo en que lo masculino prima sobre lo femenino? ¿Qué significa estar « emancipado »? Estas son las preguntas que rondan por la cabeza de Charly, un niño en pleno aprendizaje de la vida.

Su mundo se ilumina cuando se encuentra con Mamé, su abuela y figura destacada del feminismo.

