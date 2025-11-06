Spectacle à Laon En apparence Laon
Spectacle à Laon En apparence Laon mercredi 1 avril 2026.
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-01 15:45:00
Date(s) :
2026-04-01
Un spectacle pour les enfants de la compagnie Illimitée !
En apparence , comme une nouvelle figure de style un concert visuel pour faire le point sur l’image qu’on a de soi et sur celle qu’on renvoie, des chansons qui invitent à sortir du rang et à s’affranchir des codes.
RV dans la salle des fêtes de la MAL à 10h ! (durée 1h tout public à partir de 7 ans) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
English :
A show for children by compagnie Illimitée!
German :
Eine Aufführung für Kinder von der Kompanie Illimitée!
Italiano :
Uno spettacolo per bambini della compagnia Illimitée!
Espanol :
¡Un espectáculo para niños de la compañía Illimitée!
