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Spectacle à Laon : « Suzanne, la résistance par le bistouri », Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon · Laon

Spectacle à Laon : « Suzanne, la résistance par le bistouri », Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon, Laon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon
Adresse
Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon
Ville
02000 Laon
Département
Aisne

Spectacle à Laon : « Suzanne, la résistance par le bistouri » 19 et 20 septembre Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un spectacle tout public mêlant récit, chants et musique où le destin de Suzanne Noël, féministe et pionnière de la chirurgie réparatrice, résonne pour interroger le statut des femmes au XXe siècle.
Par la Compagnie Les sales polyvalentes dans le cadre des journées du matrimoine, avec le soutien de HFX + Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France, de la DRAC et de la DRDFE…

Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 Rue Saint-Martin, 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Un spectacle tout public mêlant récit, chants et musique où le destin de Suzanne Noël, féministe et pionnière de la chirurgie réparatrice, résonne pour interroger le statut des femmes au XXe siècle.

Les Sales Polyvalentes

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