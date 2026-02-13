Spectacle aérien RoZéO, Lavoir d’en buez, Chaumont

Spectacle aérien RoZéO Dimanche 7 juin, 11h00, 17h00 Lavoir d’en buez Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:35:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:35:00+02:00

RoZéO,

Oscillation du paysage

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les 6 et 7 juin, Chaumont accueille RoZéO, une création aérienne singulière, à la fois installation vivante et expérience sensorielle. Au lavoir d’en Buez, lieu bucolique de Chaumont, laissez-vous inviter à une parenthèse suspendue, où danseurs et musicienne dialoguent avec la même délicatesse que des roseaux de Camargue caressés par une brise légère.

Perchés à six mètres du sol, juchés sur leurs mâts, trois acrobates hypnotiques ondulent doucement au rythme du vent. Le regard levé vers le ciel, on se laisse porter par le balancement de ces étonnantes girouettes humaines, découpées sur l’azur. En contrebas, leur complice murmure à nos oreilles et tisse un écrin musical à cette danse envoûtante, profondément inspirée par la nature et la poésie.

Par la Cie Gratte Ciel

GRATTE CIEL tisse un répertoire de spectacles aériens qui s’ancrent dans les territoires où ils se jouent. Fresques monumentales ou formats confidentiels, ses créations interrogent l’occupation de l’espace, le rapport à la verticalité comme moyen de tisser des liens. Sa présence remarquée lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris a jeté un coup de projecteur sur son travail.

Direction artistique : Stéphane Girard et Camille Beaumier

Compositrice-interprète : Pauline Frémeau

Artistes : Yumi Rigout, Cecilia Zucchetti, Danilo Pacheco

Compositeur-oreille extérieure : Sébastien Guérive

Glaneuse, cartographe de la Camargue : Luce Monier

Plasticien-scénographe : Nic Von Der Borch

Vidéaste-documentariste : Marc Rebuttini

Costumières : Sari Brunel, Anne Jonathan, Lisa Coinus

Lavoir d’en buez Chemin de Buez 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est En Buez naît d’une résurgence de la Suize, probablement utilisée dès le Moyen Âge pour les besoins domestiques des habitants (lavage du linge etc.) La construction des bâtiments actuels remonte au XVIIIème siècle, avec une reconstruction partielle entre 1829 et 1832. Peu à peu déserté par les lavandières, le lavoir devient un lieu de villégiature et de promenade champêtre aux portes de Chaumont, ce qui n’empêche pas la dégradation progressive du bâti, jusqu’à la restauration de 1988, à laquelle ont participé de nombreux jeunes Chaumontais.

Aujourd’hui, le lieu revient dans les préoccupations, puisque le projet d’aménagement recouvre plusieurs dimensions : patrimoniales, naturelles, touristiques. Une amorce de ce qui pourrait, sur le long terme, déboucher sur une rénovation du bâti. Parking à proximité

Accessible à pied depuis de centre-ville

