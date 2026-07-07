Spectacle Affaires familiales Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Affaires familiales

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-02-02 20:00:00

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-02

C’est une proposition forte et radicale qui nous confronte sans ambages à l’état de la Justice en France et en Europe sur un sujet épidermique de société la famille.

C’est une proposition forte et radicale qui nous confronte sans ambages à l’état de la Justice en France et en Europe sur un sujet épidermique de société la famille. En passant par le prisme du droit et des lois, Émilie Rousset observe à la loupe les failles et les avancées, les angles morts et les victoires à l’heure où la protection des enfants est une priorité et les structures familiales renouvelées. Dans un dispositif bi-frontal augmenté d’un écran, les interprètes partagent les paroles recueillies auprès d’avocates spécialisées et de justiciables concerné·es. La plongée est captivante grâce à un montage rythmé qui nous fait pénétrer les arcanes des lois, l’intime des vécus et leur lien éminemment politique. Un spectacle qui a la force brute du documentaire et le suspense haletant de la fiction.

Spectacle naturellement accessible aux personnes malvoyantes et aveugles. Durée 2h10.

Conception, écriture et mise en scène Émilie Rousset, avec Saadia Bentaieb, Antonia Buresi, Teresa Coutinho, Ruggero Franceschini, Emmanuelle Lafon, Núria Lloansi, Manuel Vallade. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Affaires familiales

It is a bold and radical proposal that forces us to confront, in no uncertain terms, the state of the justice system in France and Europe on a deeply divisive social issue: the family.

L’événement Spectacle Affaires familiales Caen a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité