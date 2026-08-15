Spectacle Alex Monteiro Moi je… Caméo Comédie Club Metz
vendredi 25 septembre 2026 · Caméo Comédie Club · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle Alex Monteiro Moi je…
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 21:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
À 42 ans, Alex tente désespérément de rester jeune. Spoiler il n’y arrive pas.
Sur scène, il raconte ce qui l’agace profondément vieillir (et ne plus tenir l’alcool), les somnambulles, ses medecins… et lui-même.A vec une nonchalance faussement tranquille et une angoisse parfaitement assuée, ce Luso-Luxembourgeois se livre en français- dans un spectacle aussi personnel qu’universel.
Mis en scène par Josselin Deilly, le spectacle est produit par le centre culturel régional Aalt Stadhaus de Differdange.Tout public
18 .
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com
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English :
%C0 At 42, Alex is desperately trying to stay young. Spoiler: he doesn’t succeed.
On stage, he talks about what really annoys him: getting older (and no longer being able to hold his liquor), sleepwalkers, his doctors… and himself. With a deceptively calm nonchalance and perfectly controlled anxiety, this Portuguese-Luxembourger opens up—in French—in a show that is as personal as it is universal.
Directed by Josselin Deilly, the show is produced by the Aalt Stadhaus regional cultural center in Differdange.
L’événement Spectacle Alex Monteiro Moi je… Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ
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