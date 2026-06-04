Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Spectacle Alexis Le Rossignol un tantinet CHAMBOULÉ par les choses

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-16

fin : 2027-10-16

Date(s) :

2027-10-16

Après 150 représentations à guichet fermé de son deuxième spectacle Le Sens de la Vie, Alexis Le Rossignol revient sur scène avec un tantinet CHAMBOULÉ par les choses , un nouvel opus qui n’aurait jamais dû exister.

un tantinet CHAMBOULÉ par les choses , c’est l’histoire d’un humoriste lancé dans l’écriture d’un nouveau spectacle, mais rapidement rattrapé par la vie et son lot d’imprévus — parmi lesquels une future paternité qui vient bousculer ses plans.

Connu pour sa capacité à rendre drôle n’importe quel sujet, Alexis Le Rossignol déploie avec finesse et autodérision sa vision d’un monde bouleversé et bouleversant, en explorant comme à son habitude, les multiples thèmes qui font sa signature, bien au-delà de ce seul événement. .

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Spectacle Alexis Le Rossignol un tantinet CHAMBOULÉ par les choses Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-04 par Laury LEPRETRE