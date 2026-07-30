Spectacle Alexis Rodez
mardi 17 novembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Spectacle Alexis
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Danse spectacle Alexis , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 17 novembre 2026 à 20:30
Par Ample Man Danse
Une épopée chorégraphique autour du célèbre Trotteur, cette légende qui courait plus vite que les chevaux, les navires et les trains.
Suivez les 5 interprètes dans une danse dynamique et par moments chevaline inspirée par la personnalité, la fougue et la folie d’Alexis Lapointe, dit l’homme-cheval .
Marginalisé et dénigré par les êtres chers qui n’acceptaient pas son excentricité, ce personnage du folklore québécois aux capacités physiques extraordinaires est devenu pour la société de l’époque, un animal de foire adulé pour ses exploits et applaudi de tous avec curiosité et admiration. Comment Alexis, cet éternel adolescent qui a osé magnifier sa différence, serait-il accueilli aujourd’hui ?
Plus qu’un portrait historique, Alexis propose une réflexion sur l’identité, l’intégration sociale et le regard des autres à travers une discussion scénique dynamique et interactive. La Pige
Durée 1 h 05
Distribution
Chorégraphe Simon Ampleman
Dramaturge Mélanie Viau
Interprètes Simon Ampleman, Emile Benazera, Juan Sebastian H. Correa, Gabrielle Simard et Liane Thériault
Répétitrice Claude Bellemare
Compositeur musique originale et environnement sonore Gabriel Vinuela Pelletier (viñu-vinu)
Conceptrice lumière Joëlle LeBlanc
Concepteur costumes Jonathan Beaudoin
Directeur technique Julien Mercé
Photographe Marc Bourgeois
Réalisateur bande-annonce Jeff Malo
Réalisateur captation du spectacle Frédéric Baune
Production Ample Man Danse,
Soutien financier Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
Dance: Alexis performance, presented by the MJC of Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday, November 17, 2026, at 8:30 p.m.
L’événement Spectacle Alexis Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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