Spectacle ‘All you need is love’ en hommage aux Beatles La Nef Saint-Dié-des-Vosges samedi 13 juin 2026.

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle ‘All you need is love’ en hommage aux Beatles

La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le conservatoire vous invite à assister à notre spectacle All you need is love en hommage aux Beatles, coordonné par Cédric Benoit et scénographié par Marie-Anne Bacquet avec la participation de nombreuses classes. Entrée libre selon la jauge.Tout public

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La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

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English :

The conservatory invites you to attend our show All you need is love , a tribute to the Beatles, coordinated by Cédric Benoit and designed by Marie-Anne Bacquet, with the participation of numerous classes. Free admission according to capacity.

L’événement Spectacle ‘All you need is love’ en hommage aux Beatles Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES