Spectacle ‘All you need is love’ en hommage aux Beatles La Nef Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle ‘All you need is love’ en hommage aux Beatles La Nef Saint-Dié-des-Vosges samedi 13 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle ‘All you need is love’ en hommage aux Beatles
La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Le conservatoire vous invite à assister à notre spectacle All you need is love en hommage aux Beatles, coordonné par Cédric Benoit et scénographié par Marie-Anne Bacquet avec la participation de nombreuses classes. Entrée libre selon la jauge.Tout public
0 .
La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96
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English :
The conservatory invites you to attend our show All you need is love , a tribute to the Beatles, coordinated by Cédric Benoit and designed by Marie-Anne Bacquet, with the participation of numerous classes. Free admission according to capacity.
L’événement Spectacle ‘All you need is love’ en hommage aux Beatles Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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