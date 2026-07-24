Spectacle America Millau
jeudi 26 novembre 2026 · Millau
Informations pratiques
Millau
Spectacle America
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 14 – 14 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-26
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-26
par le Ballet de l’Opéra Grand Avignon
Puisque Donald Trump s’impose sur les écrans planétaires comme un showman sans limites, le spectacle vivant n’est-il pas le plus apte à démonter sa rhétorique de l’outrance ? Dans America, fresque sur le mythe du rêve ou du cauchemar américain, le chorégraphe Martin Harriague détourne avec brio les mécanistes politiques qui ont conduit à la seconde présidence de Donald Trump.
Création audacieuse, portée par le talent des jeunes danseurs du Ballet de l’Opéra Grand Avignon, America est imprégné par l’iconographie et la discographie éternelles de l’Amérique. Face à la rusticité des messages de Trump, la chorégraphie de Harriague fait naître des récits d’espoir, d’optimisme et d’aventure, ceux d’une Amérique colorée et confiante. Il capture l’énergie électrique et tumultueuse de cette société dans une danse explosive, jubilatoire, pleine d’inattendu !
Chorégraphie, mise en scène, montage son, création lumières, costumes Martin Harriague Pièce pour 12 danseurs Création vidéo Steeve Calvo, Martin Harriague Assistants chorégraphes Nadav Gal, Mathieu Geffré Régie vidéo One way, Steeve Calvo Réalisation décor, costumes Opéra Grand Avignon
Une satire (déjà) culte de l’Amérique trumpienne ! (…) Martin Harriague transforme un sujet politique explosif en une expérience chorégraphique immersive et drôlissime . classiquenews.com
Durée 1 h
Tout public à partir de 11 ans
Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Pyramid et avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau
Autour du spectacle
19h Petite restauration par l’association Myriade.
22h After musical America Dance Again .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
by the Grand Avignon Opera Ballet
L’événement Spectacle America Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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