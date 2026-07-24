Spectacle America Millau

Informations pratiques

Millau

Spectacle America

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 14 – 14 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-26

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

par le Ballet de l’Opéra Grand Avignon

Puisque Donald Trump s’impose sur les écrans planétaires comme un showman sans limites, le spectacle vivant n’est-il pas le plus apte à démonter sa rhétorique de l’outrance ? Dans America, fresque sur le mythe du rêve ou du cauchemar américain, le chorégraphe Martin Harriague détourne avec brio les mécanistes politiques qui ont conduit à la seconde présidence de Donald Trump.

Création audacieuse, portée par le talent des jeunes danseurs du Ballet de l’Opéra Grand Avignon, America est imprégné par l’iconographie et la discographie éternelles de l’Amérique. Face à la rusticité des messages de Trump, la chorégraphie de Harriague fait naître des récits d’espoir, d’optimisme et d’aventure, ceux d’une Amérique colorée et confiante. Il capture l’énergie électrique et tumultueuse de cette société dans une danse explosive, jubilatoire, pleine d’inattendu !

Chorégraphie, mise en scène, montage son, création lumières, costumes Martin Harriague Pièce pour 12 danseurs Création vidéo Steeve Calvo, Martin Harriague Assistants chorégraphes Nadav Gal, Mathieu Geffré Régie vidéo One way, Steeve Calvo Réalisation décor, costumes Opéra Grand Avignon

Une satire (déjà) culte de l’Amérique trumpienne ! (…) Martin Harriague transforme un sujet politique explosif en une expérience chorégraphique immersive et drôlissime . classiquenews.com

Durée 1 h

Tout public à partir de 11 ans

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Pyramid et avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

Autour du spectacle

19h Petite restauration par l’association Myriade.

22h After musical America Dance Again .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by the Grand Avignon Opera Ballet

L’événement Spectacle America Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)