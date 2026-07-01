Informations pratiques

Ispagnac

SPECTACLE ANCESTROS

Place de la Mairie, Place Jules Laget Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Spectacle de danse folklorique cubaine Ancestros .

Spectacle de danse folklorique cubaine Ancestros .

Venus de Matanzas au cœur de l’île magique province de Cuba à l’aura extraordinaire, creuset fécond d’art et de culture elles et ils nous offrent en partage leur danse virtuose, une danse puissante, inspirée, qui emprunte à la modernité autant qu’à la tradition. Un art solaire marqué de théâtralité, de maîtrise, de jaillissement une expressivité profondément cubaine, autant qu’universelle…

Danse nœud des possibles… Fondée en 1987, la compagnie Danza Espiral place sa quête artistique au carrefour des arts. Dans ses créations s’entrelacent poésie, danse, théâtre, arts visuels, musique… Depuis plusieurs décennies, ce sont autant de pépites écloses au cœur d’une danse afrocubaine puissante, inspirée, qui ose sortir des sentiers battus et fusionner les multiples sources de créativité de l’île indomptable creuset chorégraphique où l’intensité du geste se forge dans le feu… .

Place de la Mairie, Place Jules Laget Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 22 38 66 83

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English :

Ancestros, a Cuban folk dance performance.

L’événement SPECTACLE ANCESTROS Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes