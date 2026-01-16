Spectacle Arboredanse

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La partie associative d’Arboredanse présentera le travail réalisé tout au long de l’année par les danseurs.

La partie associative d’Arboredanse présentera le travail réalisé tout au long de l’année par les danseurs. .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cie.arboredanse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association section of Arboredanse will present the work carried out by the dancers throughout the year.

L’événement Spectacle Arboredanse Loches a été mis à jour le 2026-01-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire