Spectacle Arnaud Tsamère Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2027-05-22 20:00:00

fin : 2027-05-22 22:00:00

2027-05-22

Après le succès de son précédent spectacle 2 mariages et 1 enterrement joué en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et actuellement disponible sur Canal +, un passage par le théâtre classique dans le rôle de Cyrano de Bergerac mis en scène par Alain Sachs, et la retentissante tournée du Trio avec ses deux acolytes Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle revient sur scène en janvier 2026 avec un 5ème One Man Show plus intense que jamais ! .

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53

