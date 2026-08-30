Spectacle Arzan Sur les ailes du vent Théâtre de la Nuit de Noces Lannilis

samedi 17 octobre 2026 · Théâtre de la Nuit de Noces · Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Spectacle Arzan Sur les ailes du vent

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Laissez-vous emporter par Arzan et son spectacle Sur les ailes du vent , une invitation à un voyage musical sans frontières.

Le vent souffle d’Inde, d’Écosse, de Chine ou encore de Turquie, apportant avec lui des sonorités venues des quatre coins du monde, auxquelles se mêle le bruissement singulier de la Bretagne.

Percussions, contrebasse, clavier et flûtes venues du monde entier s’entremêlent dans une énergie bouillonnante. Portée par une voix qui traverse les langues et les cultures, la musique d’ARZAN nous entraîne dans un univers poétique, vibrant et dépaysant.

Une soirée proposée par l’équipe de Nuit de Noces. .

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98

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English :

L’événement Spectacle Arzan Sur les ailes du vent Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS