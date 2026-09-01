Spectacle Si quelque chose doit surgir… de Jean-Manuel Warnet Théâtre de la Nuit de Noces Lannilis

samedi 26 septembre 2026 · Théâtre de la Nuit de Noces · Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Spectacle Si quelque chose doit surgir… de Jean-Manuel Warnet

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Plongez au cœur des paysages glacés du Groenland avec Si quelque chose doit surgir… , une création sonore de Jean-Manuel Warnet.

Née d’un séjour au nord-est du Groenland aux côtés de scientifiques et d’un photographe, cette œuvre mêle poésie, littérature, science et musique, avec Victor Blanchard au son et Simon Le Doaré à la contrebasse.

Une soirée proposée dans le cadre de Agir pour l’Océan , du 24 au 27 septembre en Pays des Abers. .

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98

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English :

L’événement Spectacle Si quelque chose doit surgir… de Jean-Manuel Warnet Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS