Spectacle atelier – Au rythme du Tango, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis

Informations pratiques

Spectacle atelier – Au rythme du Tango Dimanche 20 septembre, 15h30 Fondation Fernet-Branca Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Tango, patrimoine vivant – Animation culturelle immersive et interactive

Partez à la découverte du tango à travers une expérience unique mêlant musique live, théâtralité et danse. Un couple de danseurs professionnels de la Compagnie Estro Tango, un duo musical — Patricia Scrocco au violon et Michel Ludwiczak au bandonéon — et la chanteuse-comédienne Hélène Hardouin vous invitent à un voyage sensoriel et poétique au cœur du Buenos Aires du début du XXe siècle.

Conçue comme un crescendo immersif, cette animation alterne moments de contemplation artistique et phases de participation active :

L’éveil des sens & récit historique — un texte poétique et une évocation théâtrale posent le décor, tandis que les premières notes de violon et de bandonéon accompagnent une démonstration de danse.

L’atelier interactif — initiation ludique aux pas de base du tango (aucune expérience requise), découverte du rôle des instruments et du rythme, et présentation malicieuse des codes de la Milonga, dont le fameux Cabeceo.

Le bal de clôture — une Milonga participative où le public met en pratique ce qu’il a appris, avant une performance finale réunissant les cinq artistes.

Une plongée ludique, artistique et exigeante dans l’histoire, les codes et la poésie du tango — sans oublier un clin d’œil à une autre tradition argentine incontournable : le Fernet !

Entrée libre.

Durée 2h.

Fondation Fernet-Branca 2 rue du Ballon 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0389691077 https://www.fondationfernet-branca.org/ La Fondation Fernet-Branca, installée dans une ancienne distillerie du digestif Fernet-Branca, est dédiée depuis 2004 à des expositions d’art contemporain. En décembre 2011, l’espace a acquis le statut de fondation reconnue d’utilité publique. Elle a pour mission de promouvoir l’art contemporain à travers un rayonnement trinational et de rendre l’art contemporain accessible à un large public. Pour ce faire, elle organise et présente des expositions d’œuvres individuelles, collectives ou thématiques. Elle développe également des politiques d’accès à l’art pour le jeune public et le grand public, en mettant en place des actions d’initiation à l’art, des ateliers pédagogiques et des conférences didactiques à finalité éducative. Le tout dans un bâtiment de près de 1500m² dédié aux expositions. La Fondation Fernet-Branca accueille des artistes locaux et internationaux, et son influence s’étend au-delà des frontières de la région. 15–20 minutes en taxi ou Uber depuis la Messe Basel

Liaison directe en transports en commun depuis Bâle :

bus 604 depuis Schifflände (direction Saint-Louis, Professeur Coste)

tram 3 depuis Bâle SBB (direction St-Louis, Gare de Saint-Louis)

Environ 10 minutes depuis l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

Parking disponible à proximité

Tango, patrimoine vivant – Animation culturelle immersive et interactive

© Estro Tango