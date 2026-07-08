Spectacle Au-delà de toute mesure Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Au-delà de toute mesure

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-02-16 20:00:00

fin : 2027-02-18

Date(s) :

2027-02-16

Dans un musée, trois solitudes se rencontrent à l’ombre des Caravage et autres tableaux de la Renaissance italienne. Elsa Agnès déplie son écriture en un trio troublant qui flotte à la marge du monde comme hors du temps et pourtant pris dans l’inéluctable montée des eaux vénitienne.

Dans un musée, trois solitudes se rencontrent à l’ombre des Caravage et autres tableaux de la Renaissance italienne. Elsa Agnès déplie son écriture en un trio troublant qui flotte à la marge du monde comme hors du temps et pourtant pris dans l’inéluctable montée des eaux vénitienne. Entre le prosaïsme du distributeur automatique et la force obscure des toiles, se croisent et s’apprivoisent, Violaine, Marie et Giovanni. Et si les tableaux les regardaient plus que l’inverse ? Entre minimalisme et lyrisme, trivial et absurde, ces êtres en suspens s’impactent dans ce vertige pictural avant de repartir changés, dans le mouvement de leurs vies respectives.

Durée 1h30. Texte et mise en scène Elsa Agnès, Collaboration à l’écriture et à la mise en scène Adèle Chaniolleau, Avec Elsa Agnès, Matteo Renouf, Catherine Vinatier. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Au-delà de toute mesure

In a museum, three solitary figures meet in the shadow of Caravaggio’s works and other Italian Renaissance paintings. Elsa Agnès weaves her narrative into a haunting trio that hovers on the fringes of the world, as if outside of time, yet caught up in Venice’s inevitable rising waters.

L’événement Spectacle Au-delà de toute mesure Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité