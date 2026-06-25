Informations pratiques

Muttersholtz

Spectacle Au-delà(s)

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 21:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Au-Delà(s) est une plongée dans le journal intime d’une jeune femme confrontée à la perte d’un être cher. Tout public dès 13 ans

Il y a des questions que l’on pourrait appeler les Questions Pelletées de Glaçons . Des questions anodines qui peuvent surgir n’importe où. De ces questions qui chez certain·es creusent un trou dans le ventre. Pour elle, c’est T’as combien de frères et soeurs? . Au-Delà(s) est une plongée dans le journal intime d’une jeune femme confrontée à la perte d’un être cher. Ariane Pawin mêle scène de vie et questionnements. Elle nous raconte avec pudeur et humour l’éclatement des repères, le trouble entre réalité et fantasmes. Une expérience sensible autour du deuil qui dessine en creux une ode à la vie.

Par la Cie La Fausta

Tout public dès 13 ans .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 42 35 83 lacuisine.asso@gmail.com

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English :

Au-Del%E0(s) offers a glimpse into the diary of a young woman coping with the loss of a loved one. Suitable for audiences ages 13 and up

L’événement Spectacle Au-delà(s) Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme