Spectacle Aurélia Mjc De Rodez Rodez

Informations pratiques

Rodez

Spectacle Aurélia

Mjc De Rodez 1, Rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-12

fin : 2027-01-12

Date(s) :

2027-01-12

Théâtre spectacle Aurélia , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 12 janvier 2027 à 20:30.

Par la Cie des Cinq Jasmins

Dans une petite ville de province, Mme CHALAMONT, dame âgée et bourgeoise poursuit une existence de retraitée servie par sa bonne d’âge avancé et de manières familières. Pour égayer sa solitude, elle reçoit fréquemment Isabelle, jeune voisine employée à la bibliothèque municipale. Denis, neveu de la vieille dame, s’est exilée en Afrique à la suite d’une inconséquence, il y a épousé Aurélia.

On attend le couple mais Aurélia arrive seule. Son époux comme elle l’affirme a-t-il été retardé par une banale affaire commerciale ? Depuis toujours amoureuse de Denis, Isabelle a de grandes inquiétudes. Mais Aurélia est si séduisante, si convaincante….

Les deux femmes deviennent vite d’intimes amies. C’est à ce point que se noue l’intrigue policière ! Cadavre (s) ? Assassins par persuasion ? Criminels stipendiés ? On le verra bien !

Cinq Jasmins Company

Fondée en 2019 par un groupe de comédiens amateurs passionnés, Cinq Jasmins Company est une compagnie de théâtre composée de sept membres (quatre femmes et trois hommes). Après avoir débuté au sein de l’Association des Familles Rurales d’Olemps, elle a surmonté les difficultés liées à la crise sanitaire pour créer son premier spectacle, Il ne faut jamais cueillir un coquelicot de Gérard Guegen, présenté en janvier 2022.

Depuis, la compagnie poursuit son développement avec de nouvelles créations, notamment Un ouvrage de Dame de Jean-Claude Danaud en 2023, puis Aurélia de Robert Thomas.

Devenue une association indépendante en 2025, Cinq Jasmins Company est désormais installée au Parc de Combelles, au Monastère. Soucieuse de transmettre sa passion du théâtre, elle a également créé une école de théâtre destinée aux enfants du primaire, avec l’ambition d’élargir prochainement son offre aux collégiens et lycéens.

La compagnie défend un théâtre vivant, accessible et convivial, fondé sur le plaisir de jouer, le partage avec le public et la transmission des arts de la scène.

Distribution

Un texte de Robert Thomas

Avec Betty Arnal, Marie-Paule Estivals Aline Feynarou, Serge Garric, Sandrine Recoules-Navarro, Nicole Sanch, Eric Santana, Marie-Joëlle Vabre

A la technique Serge Bouteilloux, Alain Flory, Brigitte Galinier, Alexandre Lisant, Jacques Rigaud

Mise en scène Marie-Joëlle Vabre .

Mjc De Rodez 1, Rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Theater: Aurélia at the MJC in Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday, January 12, 2027, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle Aurélia Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)