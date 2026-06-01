Spectacle “Aux jardins de la rivière” Najac
Spectacle “Aux jardins de la rivière” Najac vendredi 19 juin 2026.
Najac
Spectacle “Aux jardins de la rivière”
La Rivière Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
De la Compagnie Cuidado.
Représentation tout public à partir 8 ans et gratuite, suivi d’un apéritif offert.
Cette nouvelle création artistique, a été réalisé dans la ferme maraîchère Les Jardins de la Rivière à Najac de Marie-Lucile et Xavier Breton.
Cette résidence de territoire agri-culturelle, programmée dans le cadre de la politique de lecture publique et du Projet Alimentaire Territorial de Ouest Aveyron Communauté, a permis aux deux artistes de la compagnie, Léa Anaïs Machado et Pierre-Antoine Naline, de construire en dessin et en musique un portrait sensible de la paysanne najacoise Marie-Lucile Breton.
À travers ses pratiques en maraîchage bio, elle nous raconte l’importance de chaque espèce (du micro au macro) pour préserver l’équilibre d’un écosystème, apprendre au fil des années à intervenir ou au contraire laisser faire pour favoriser le vivant et sa diversité. Elle nous invite à nous immerger dans la poésie d’un lieu foisonnant de vie et découvrir une pratique agricole durable et ancrée.
Apéritif offert avec les produits de Aux Pres D’ici .
La Rivière Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 08 01
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English :
From the Cuidado Company.
L’événement Spectacle “Aux jardins de la rivière” Najac a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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