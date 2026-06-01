Najac

Spectacle “Aux jardins de la rivière”

La Rivière Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

De la Compagnie Cuidado.

Représentation tout public à partir 8 ans et gratuite, suivi d’un apéritif offert.

Cette nouvelle création artistique, a été réalisé dans la ferme maraîchère Les Jardins de la Rivière à Najac de Marie-Lucile et Xavier Breton.

Cette résidence de territoire agri-culturelle, programmée dans le cadre de la politique de lecture publique et du Projet Alimentaire Territorial de Ouest Aveyron Communauté, a permis aux deux artistes de la compagnie, Léa Anaïs Machado et Pierre-Antoine Naline, de construire en dessin et en musique un portrait sensible de la paysanne najacoise Marie-Lucile Breton.

À travers ses pratiques en maraîchage bio, elle nous raconte l’importance de chaque espèce (du micro au macro) pour préserver l’équilibre d’un écosystème, apprendre au fil des années à intervenir ou au contraire laisser faire pour favoriser le vivant et sa diversité. Elle nous invite à nous immerger dans la poésie d’un lieu foisonnant de vie et découvrir une pratique agricole durable et ancrée.

Apéritif offert avec les produits de Aux Pres D’ici .

La Rivière Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 08 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the Cuidado Company.

L’événement Spectacle “Aux jardins de la rivière” Najac a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)