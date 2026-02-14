Spectacle Avalon Celtic Dance Casino Bagnoles de l’Orne Normandie

Spectacle Avalon Celtic Dance

Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

A 20h30 salle Jean Gabin du Casino JOA, 61140 Bagnoles de l’Orne

Plongez au cœur de l’Irlande le temps d’une soirée exceptionnelle avec Avalon Celtic Dances, un spectacle mêlant danse, musique et mise en scène immersive.

Pendant 1h30, laissez-vous emporter par l’énergie et l’élégance de la culture celtique.

renseignements et réservation Casino JOA 02 33 37 84 00 www.joa.fr

• Tarifs spectacle 29 €, 26 € (membre club JOA). .

