Spectacle « Badinaz, fonnkèr ek zédmo pou babatann », Le Kervéguen, Saint-Pierre

Informations pratiques

Spectacle « Badinaz, fonnkèr ek zédmo pou babatann » Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Kervéguen La Réunion

Accès libre – sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00

« Badinaz, fonnkèr ek zédmo pou babatann »

Ce spectacle naît de la volonté de Teddy Lafare-Gangama qui, au fur et à mesure de ses spectacles et interventions auprès des tout-petits, souhaite proposer des devinettes, des jeux de mots, des jeux de mains, des histoires et des comptines en réunionnais et en français.

Il a fait le constat que les berceuses et jeux lontan qui naviguaient naturellement dans la tradition orale réunionnaise disparaissent en masse depuis ces trente dernières années. Envahis par ce qui vient de dehors, remplacés par ce qui se récupère sur internet, oubliés entre autre à cause de la présence prépondérante des écrans dans de nombreux foyers ou du manque de temps « précieux » à passer ensemble, voilà ce que sont devenus ces zarlor qui ont forgé et accompagné les enfants du 20ème siècle et de bien longtemps avant.

Entre fonnkèr, berceuses et musiques à danser, cette création propose de renforcer le lien intime avec le tout-petit, de dire et faire entendre, avec des gestes et de l’émotion, le temps d’une pause, à quel point cette enfance privilégiée doit être heureuse.

Teddy travaille avec différents publics et très souvent en milieu scolaire. Il est soucieux de la transmission et c’est en tant que conteur et poète qu’il veut apporter la douceur de « Badinaz, fonnkèr ek zédmo pou babatann » dans les yeux de ceux qui viendront voir et écouter.

Le Kervéguen 1 rue de la Gendarmerie 97410, SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion

Le conteur et poète Teddy, soucieux de la transmission veut apporter la douceur de « Badinaz, fonnkèr ek zédmo pou babatann » dans les yeux de ceux qui viendront voir et écouter.

Zimaz : Noénoé