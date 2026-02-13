Spectacle Ballet Preljocaj Near life experience Ballet Preljocaj Aix-en-Provence

Spectacle Ballet Preljocaj Near life experience

Mercredi 11 mars 2026 de 20h à 21h20.

Jeudi 12 mars 2026 de 20h à 21h20.

Vendredi 13 mars 2026 de 20h à 21h20.

Samedi 14 mars 2026 de 19h à 20h20.

Dimanche 15 mars 2026 de 15h à 16h20. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-15 16:20:00

2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15

Les jeunes danseurs du Ballet Preljocaj Junior s’emparent de la pièce envoûtante créée par Angelin Preljocaj en 2003. Entre extase et abandon, ils explorent les frontières du sensible et interrogent ces instants où l’être s’absente de lui-même.

Ils traversent l’espace comme entre deux mondes, flirtant avec les limites de l’existence. Onze danseurs interrogent ces différents états de corps où l’être s’efface la transe, l’évanouissement, l’orgasme, l’extase. À l’image d’une Near Death Experience (expérience de mort approchée), où l’on revient d’un tunnel de lumière après un passage hors du temps, Angelin Preljocaj et ses jeunes interprètes proposent un voyage similaire, mais résolument ancré dans la vie. Qui y a-t-il dans ses interstices ? Qu’éprouve-t-on dans ces sensations intermédiaires, lorsque l’on s’absente de nous-mêmes ? Portée par la musique atmosphérique du groupe Air, cette pièce hypnotique joue avec l’intensité et la suspension. Et la danse dessine, en creux des corps, une expérience aussi troublante que viscérale.



Dans le cadre des rencontres des ballets juniors européens. .

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

The young dancers of Ballet Preljocaj Junior take up the spellbinding piece created by Angelin Preljocaj in 2003. Between ecstasy and abandonment, they explore the boundaries of the senses, questioning those moments when being is absent from itself.

