Spectacle Barzingault Muttersholtz

Ce troubadour lorrain vous propose ses chansons festivo-réalistes avec humour

Cela fait 20 ans que cet enfant d’Higelin, de La Rue Ketanou, de Renaud et de Coluche sillonne le pays. 1 800 concerts l’ont mené du Printemps de Bourges en passant par tout ce qui peux faire office de scène avec pour seule philosophie “Peu importe le lieu pourvu qu’il y ait le spectacle” ! Une image étant égale à 10 000 mots, le troubadour lorrain n’aura plus de secret pour vous si vous allez sur http://www.barzingault.com.

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 43 41 65 contact@cdfmuttersholtz.fr

English :

This troubadour from Lorraine brings you his festivo-realist songs with a touch of humor

