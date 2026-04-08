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Spectacle Benoît Turjman dans Le voisin #3 Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Spectacle Benoît Turjman dans Le voisin #3 Quai Thannaron Bourg-lès-Valence vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Quai Thannaron

Adresse : L'Appart café Café Théâtre

Ville : 26500 Bourg-lès-Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 18.5 18.5

Bourg-lès-Valence

Spectacle Benoît Turjman dans Le voisin #3

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06

Velours court, cheveux gras et plus râleur que jamais, Le Voisin s’embarque dans de nouvelles-nouvelles mésaventures. Le spectacle de la maturité ? Jamais de la vie !
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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65  thierry.roudil@sfr.fr

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English :

Short velvet, greasy hair and more of a grouch than ever, Le Voisin embarks on new misadventures. A mature show? Never!

L’événement Spectacle Benoît Turjman dans Le voisin #3 Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme

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