Spectacle Benoît Turjman dans Le voisin #3 Quai Thannaron Bourg-lès-Valence
Spectacle Benoît Turjman dans Le voisin #3 Quai Thannaron Bourg-lès-Valence vendredi 5 juin 2026.
Bourg-lès-Valence
Spectacle Benoît Turjman dans Le voisin #3
Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 20:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Velours court, cheveux gras et plus râleur que jamais, Le Voisin s’embarque dans de nouvelles-nouvelles mésaventures. Le spectacle de la maturité ? Jamais de la vie !
.
Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Short velvet, greasy hair and more of a grouch than ever, Le Voisin embarks on new misadventures. A mature show? Never!
L’événement Spectacle Benoît Turjman dans Le voisin #3 Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bourg-lès-Valence (Drôme)
- Concert Callepsa Duo accoustique Quai Thannaron Bourg-lès-Valence 29 avril 2026
- One man show Rayma dans Tartines de vies L’Appart café Bourg-lès-Valence 1 mai 2026
- BELLES BELLES BELLES THEATRE LE RHONE Bourg Les Valence 5 mai 2026
- Comédie Musicale: Belles, Belles, Belles Espace Girodet Bourg-lès-Valence 5 mai 2026
- Mentalisme Julien Ammar dans Histoires extraordinaires Quai Thannaron Bourg-lès-Valence 7 mai 2026