Spectacle Berger Story Quai de la Réunion Le Havre

En 2026, le Chœur Spectacul’Art rend un hommage vibrant et inédit à Michel Berger !

Plongez dans l’univers mythique de l’un des plus grands auteurs-compositeurs français, à travers un spectacle exceptionnel mêlant émotion, énergie et passion.

Avec plusieurs centaines de choristes sur scène, Spectacul’Art vous fera revivre les plus grands titres de Michel Berger La groupie du pianiste, Seras-tu là, Quelques mots d’amour… Et bien d’autres.

Spectacul’Art, spécialiste du show vocal, vous propose une expérience unique, 100% live.

Avec des musiciens live sur scène et la participation exceptionnelle d’un soliste de renommée nationale, ce spectacle créé et dirigé par Vincent Fuchs vous plongera dans vos souvenirs.

Réservation obligatoire. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

