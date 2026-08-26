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AGENDA · Vogelgrun

Spectacle Best-of Les Brünettes Vogelgrun

samedi 6 mars 2027 · Vogelgrun

Informations pratiques

Début
samedi 6 mars 2027
Fin
samedi 6 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
Art'rhena
Ville
68600 Vogelgrun
Département
Haut-Rhin
Tarif

Vogelgrun

Spectacle Best-of Les Brünettes

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-03-06 20:00:00
fin : 2027-03-06

Date(s) :
2027-03-06

Après un premier concert en 2019 en préfiguration de la salle, les 4 filles du quatuor vocal a cappella Les Brünettes revient enchanter les murs d’Art’Rhena avec leurs meilleures chansons. Spectacle en bilingue.   .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31  info@artrhena.eu

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English :

L’événement Spectacle Best-of Les Brünettes Vogelgrun a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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