Spectacle BFF Amies pour la vie La Comédie de Metz Metz

Spectacle BFF Amies pour la vie

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Début : Dimanche Jeudi 2026-11-05 17:30:00

fin : 2026-11-08 18:45:00

2026-11-05 2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08

40 ans d’amitié dans une comédie pas comme les autres.

En 2011, Manon et Laura se rencontrent au lycée. En 2054, elles ont 60 ans. Entre les 2, elles auront été Best Friends Forever (amies pour la vie).

Venez découvrir leur 40 ans d’amitié dans cette comédie pas comme les autres. Des fous rires, des engueulades, des mensonges, des vérités qui font mal à entendre, encore des fous rires… Bref une amitié qui relie ces 2 filles, pour le meilleur… et pour le rire !

Si vous voulez rire, pleurer, pleurer de rires, rires aux larmes, c’est le spectacle à voir absolument entre filles (mais aussi avec vos mecs !)

Auteur Julia Fecci

Comédiennes Azéline Darfeuille et Lucie BayleTout public

.

English :

40 years of friendship in a comedy like no other.

In 2011, Manon and Laura meet in high school. In 2054, they are 60 years old. Between them, they’ll have been Best Friends Forever.

Come and discover their 40 years of friendship in this comedy unlike any other. Laughter, arguments, lies, hard-hitting truths, more laughs… In short, a friendship that links these 2 girls, for better… and for laughs!

If you want to laugh, cry, cry from laughter, laugh to tears, this is the show you absolutely must see with your girls (but also with your guys!)

Author: Julia Fecci

Actors: Azéline Darfeuille and Lucie Bayle

