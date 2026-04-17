Spectacle Big S Scènacle Besançon

Besançon

Spectacle Big S

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27 20:00:00

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-27

Big S en spectacle au Scènacle de Besançon le 27 mars 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

BIG S LAPORTE, de son vrai nom Patrickson Innocent, né le 7 mai 1991 à Paris, d’origine haïtienne, est la révélation humoristique qui bouscule les codes.

Élevé par une mère solo au sein d’une fratrie soudée, il a fait de l’amour-propre et du respect des femmes son combat… et sa scène.

Depuis 2023, il enflamme les réseaux sociaux plus de 500 000 abonnés séduits par son humour engagé, sa bienveillance assumée et sa capacité à dénoncer avec finesse les crocodiles (hommes manipulateurs) et les charots (hommes infidèles).

Son concept des paillettes pour savoir si votre CRUSH a déjà une femme dans sa vie devient viral et participe à son explosion médiatique. En 2024, BIG S LAPORTE passe du virtuel à la scène et remplit les salles Théâtre du Gymnase à Paris, Marseille, Lille, La Réunion…

Partout, le public est conquis par son discours authentique, fédérateur et rafraîchissant. Son message est clair S’aimer avant de chercher à être aimé. Porté par les valeurs inculquées par sa mère, BIG S LAPORTE transforme chaque spectacle en un moment d’amour, de rires et de vérité.

Avec lui, l’humour devient une arme de paix, et chaque éclat de rire un acte de respect. .

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Spectacle Big S Besançon a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)