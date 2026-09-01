Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Spectacle BLBLBLB

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

BLBLBLB, c’est un tour du monde onirique, une comédie musicale burlesque et un numéro de clown hors pair. C’est une ode à la différence de langage et une solution aux difficultés d’expression orale par le langage universel qu’est la musique…

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Rendez-vous le samedi 26 septembre à 17h30, à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron.

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Durée 50 min.

Tout public dès 5 ans.

Par la Cie D.N.B.

L’interprète pluridisciplinaire croque personnages et pays en cartes postales vivantes, passe du rap à l’opéra en un claquement d’orteils. Ainsi, on bondit de surprises en étonnements, d’instruments de musique en binious exotiques, le tout rythmé par les chants, acrobaties et facéties et par une mappemonde interactive. Le rire fuse, prenant sa source à divers endroits selon l’âge car plusieurs degrés de lecture sont possibles. Oubliez un instant les concepts d’appropriation culturelle et laissez-vous jubiler de voir ce personnage s’empêtrer dans ses découvertes, et se faire dépasser par la musique à un point joyeusement déraisonnable…

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Tarifs de 5 € à 10 € .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

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English :

BLBLBLB is a dreamlike journey around the world, a burlesque musical comedy, and an unparalleled clown act. It’s an ode to linguistic diversity and a solution to difficulties in verbal expression through the universal language of music…

L’événement Spectacle BLBLBLB Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)