Vittel

Spectacle Booder

1 Avenue Bouloumié Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

39

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Ah… l’école !

Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.

De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la recrée, ses profs.

Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, Il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille !

Placement assis libre.

Billetterie Service culturel, 385 rue de Verdun à Vittel et en ligne

Spectacle organisé par La Ville de Vittel et DV SpectaclesTout public

39 .

1 Avenue Bouloumié Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 16 59 animations@ville-vittel.fr

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English :

Ah? school!

After the huge success of Booder is back , Booder is back with his notebook and four-color pencil to write a funny and touching show about school.

From his childhood school to his son?s today, he humorously paints a portrait of the school system. A school system in peril, yet the foundation of our children?s well-being. Everything is covered. His friends, school bullying, the new school year, his teachers.

Known for the hilarious private lessons he gives his son, Il is back with a show for the whole family!

Free seating.

Tickets at: Service culturel, 385 rue de Verdun, Vittel and online

Show organized by La Ville de Vittel and DV Spectacles

L’événement Spectacle Booder Vittel a été mis à jour le 2026-06-09 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE