Spectacle Brel ! Rue aux Arènes Metz

Un Voyage Inoubliable dans l’Univers de Jacques Brel !

Olivier Laurent nous offre un hommage bouleversant à Jacques Brel dans Brel !

Le Spectacle, qui laisse une empreinte indélébile, sous la direction de Gil Marsalla & Directo Prod.

Bien plus qu’un concert, c’est une immersion vibrante dans l’âme du grand Jacques. Olivier Laurent ne l’imite pas il devient Brel, faisant revivre ses chansons avec une intensité hors du commun et une émotion d’une rare puissance.Accompagné par quatre musiciens d’exception, il vous emporte dans un tourbillon d’émotions, de la fougue de La Valse À Mille Temps à la profondeur déchirante de Voir Un Ami Pleurer. Déjà joué devant des milliers de spectateurs émus aux larmes à Paris, Montréal, New-York ou Dubaï, ce spectacle est un hymne à l’humanité, à l’amour et à la poésie. Un moment rare, à vivre et à chérir pour toujours.Olivier Laurent n’imite pas Brel, il lui redonne vie sur scène.

Un spectacle qui vous transportera hors du temps… Le Parisien (France)Tout public

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

An unforgettable journey into the world of Jacques Brel!

Olivier Laurent pays a moving tribute to Jacques Brel in Brel!

Le Spectacle, under the direction of Gil Marsalla & Directo Prod.

Much more than a concert, it’s a vibrant immersion in the soul of the great Jacques. Olivier Laurent doesn’t imitate him: he becomes Brel, bringing his songs to life with uncommon intensity and a rare power of emotion. Accompanied by four exceptional musicians, he carries you away in a whirlwind of emotions, from the ardor of La Valse À Mille Temps to the heart-rending depth of Voir Un Ami Pleurer. Already performed before thousands of tearful audiences in Paris, Montreal, New York and Dubai, this show is a hymn to humanity, love and poetry. Olivier Laurent doesn’t imitate Brel, he brings him back to life on stage.

A show that will transport you out of time? Le Parisien (France)

