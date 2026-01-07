Spectacle Brigade financière Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Brigade financière

Jeudi 12 février 2026 de 20h30 à 22h.

Mercredi 11 mars 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12 22:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-03-11

Un très grand patron confronté à une commissaire de la brigade financière. L’affrontement ne fait que commencer ! Une passionnante mise en abime qui offre un miroir troublant et assez jubilatoire à l’actualité judiciaire et politique.

Et c’est la garde à vue, la confrontation en huis clos de deux visions du monde qui s’opposent, entre cet homme de pouvoir et cette femme de droit s’engage une lutte, un duel d’intelligences entre privilèges et justice. Avec pour enjeu la liberté ou la détention d’un homme, plus enclin à diriger qu’à obéir… .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A very big boss confronts a commissioner from the financial brigade. The confrontation has only just begun! A fascinating mise en abime that holds up a disturbing and quite jubilant mirror to current legal and political events.

L’événement Spectacle Brigade financière Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence