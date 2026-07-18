Spectacle Ca va, ça va Camille Chamoux Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges
vendredi 13 novembre 2026 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Ca va, ça va Camille Chamoux
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13 21:25:00
Date(s) :
2026-11-13
Avec son humour décapant et son regard affûté sur notre époque, Camille Chamoux s’attaque à un sujet universel et tabou la santé mentale et physique.Tout public
20 .
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
With her sharp wit and keen insight into our times, Camille Chamoux tackles a universal yet taboo subject: mental and physical health.
L’événement Spectacle Ca va, ça va Camille Chamoux Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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