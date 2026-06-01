Spectacle « Cabarets Si Coeurs » de la Compagnie Merci Dimanche 28 juin, 15h30 Chapelle de Graillé Vienne

Gratuit. Sans réservation. patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53. Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire. Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Trapèze, corde lisse, tissus, acrobaties et portés, boule d’équilibre.

Une histoire de voyage imaginaire et d’amour de deux sœurs complices qui jouent à devenir des femmes : trapézistes, acrobates et dompteuses de sirènes. Le spectateur embarque pour une traversée ; des rêveries de l’enfance à la folie joyeuse de l’âge adulte. Une mélodie aux couleurs de cirque d’aujourd’hui et du passé.

Organisée dans le cadre de la journée « Château, chapelle, moulin, loup et acrobates » à Pindray.

Chapelle de Graillé Graillé 86500 Pindray Pindray 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Trapèze, corde lisse, tissus, acrobaties et portés, boule d’équilibre. Une histoire de voyage imaginaire et d’amour de deux sœurs complices qui jouent à devenir des femmes. Spectacle Pindray

Séverine Boulay, Club photo de Saulgé, Darrigrand