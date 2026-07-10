Informations pratiques

Saint-Louis

Spectacle Cache Caché

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 15:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

C’est aux tout-petits que s’adressent la comédienne-chanteuse et l’expert en lutherie sauvage de nou&vou compagnie, tous deux professionnels au jeu CACHe CACHé ! Dans une scénographie de papier en bleu et blanc, le spectacle explore les premières séparations et toute la palette des émotions qui y sont liées.

Ce spectacle, gratuit sur réservation et accessible dès 12 mois, vous est présenté en partenariat avec la Médiathèque Le Parnasse.

nou&vou Compagnie

Dès 1 an

Durée 35 minutes 0 .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

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English :

L’événement Spectacle Cache Caché Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue