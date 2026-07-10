Spectacle Cache Caché Saint-Louis
mercredi 14 octobre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Spectacle Cache Caché
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
C’est aux tout-petits que s’adressent la comédienne-chanteuse et l’expert en lutherie sauvage de nou&vou compagnie, tous deux professionnels au jeu CACHe CACHé ! Dans une scénographie de papier en bleu et blanc, le spectacle explore les premières séparations et toute la palette des émotions qui y sont liées.
Ce spectacle, gratuit sur réservation et accessible dès 12 mois, vous est présenté en partenariat avec la Médiathèque Le Parnasse.
nou&vou Compagnie
Dès 1 an
Durée 35 minutes 0 .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Spectacle Cache Caché Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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