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AGENDA · Saint-Louis

Spectacle Cache Caché Saint-Louis

mercredi 14 octobre 2026 · Saint-Louis

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
2 Croisée des Lys
Ville
68300 Saint-Louis
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Saint-Louis

Spectacle Cache Caché

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

C’est aux tout-petits que s’adressent la comédienne-chanteuse et l’expert en lutherie sauvage de nou&vou compagnie, tous deux professionnels au jeu CACHe CACHé ! Dans une scénographie de papier en bleu et blanc, le spectacle explore les premières séparations et toute la palette des émotions qui y sont liées.

Ce spectacle, gratuit sur réservation et accessible dès 12 mois, vous est présenté en partenariat avec la Médiathèque Le Parnasse.

nou&vou Compagnie
Dès 1 an
Durée 35 minutes 0  .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13  billeterie@theatrelacoupole.fr

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English :

L’événement Spectacle Cache Caché Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

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