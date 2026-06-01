Spectacle « Cache-Lune », Salle des fêtes du Fort de Mons en Baroeul, Mons-en-Barœul
Spectacle « Cache-Lune », Salle des fêtes du Fort de Mons en Baroeul, Mons-en-Barœul samedi 20 juin 2026.
Spectacle « Cache-Lune » Samedi 20 juin, 14h30 Salle des fêtes du Fort de Mons en Baroeul Nord
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T15:10:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T15:10:00+02:00
Spectacle adapté de l’album Cache-Lune d’Eric Puybaret par Anne-Claire Roth et les élèves du Conservatoire de Mons en Baroeul.
Salle des fêtes du Fort de Mons en Baroeul rue de Normandie Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 19 11 11 »}]
Un spectacle musical en partenariat avec le Conservatoire de Mons en Baroeul spectacle musique
Eric Puybaret / Gautier Languereau
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