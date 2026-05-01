Vernon

Spectacle Cai Guo-Qiang Radiance of Spring Sky Painting for Normandie Impressionniste

Quai Jacques Chirac Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 18:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

À l’occasion du week-end inaugural de la 6ème édition du Festival Normandie Impressionniste, Cai Guo-Qiang, artiste de renommée internationale célèbre pour ses spectaculaires créations pyrotechniques — notamment lors des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques d’été de Pékin 2008 — imagine un feu d’artifice en plein jour, accompagné de plus d’un millier de drones, à l’inspiration impressionniste.

Transformant le ciel en une véritable toile, ce spectacle déploie des fleurs de fumée colorée, composant une succession de tableaux inspirés de Claude Monet. Dans le ciel, ce jardin magique en perpétuelle métamorphose se dessine à travers des coups de pinceau évanescents.

Le spectacle vise à laisser dans l’esprit des spectateurs des images aussi indélébiles que les plus grandes œuvres d’art éphémères de l’histoire.

Feu d’artifice diurne en partenariat avec le Département de l’Eure et la Ville de Vernon. .

Quai Jacques Chirac Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Cai Guo-Qiang Radiance of Spring Sky Painting for Normandie Impressionniste

L’événement Spectacle Cai Guo-Qiang Radiance of Spring Sky Painting for Normandie Impressionniste Vernon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération