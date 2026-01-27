Spectacle Célibataires La Comédie de Metz Metz

Spectacle Célibataires

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17 21:15:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Deux femmes, deux célibataires, deux façons d’appréhender l’amour.

Célia et Valentine sont amies. Elles partagent énormément de passions mais surtout elles partagent quelque chose dont elles aimeraient se débarrasser à tout prix… Leur célibat.

Suivez les pérégrinations de ces deux femmes aux caractères bien trempés dans leurs recherches pour trouver Le bon . De club de rencontre en boite de nuit, de Tinder en Meetic, de rencontres fortuites en rencontres hasardeuses, ces deux femmes vont nous faire partager leurs expériences, leurs coup de gueules, leurs coups de cœurs, leurs coups ratés, leurs joies, leurs peines… Une comédie sur deux femmes modernes, qui parle de rencontre, de séduction, d’amour… Avec des angles distincts, des points de vues différents abordés parfois de manière grave, parfois de manière légère mais toujours avec humour.Adultes

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two women, two singles, two approaches to love.

Celia and Valentine are friends. They share many passions, but above all they share something they’d love to get rid of at any cost… Their celibacy.

Follow the peregrinations of these two strong-willed women as they search for The One . From dating club to nightclub, from Tinder to Meetic, from chance encounters to chance encounters, these two women share their experiences, their outbursts, their blows, their misses, their joys, their sorrows… A comedy about two modern women, about dating, seduction, love… With different angles, different points of view, sometimes serious, sometimes light-hearted, but always humorous.

L’événement Spectacle Célibataires Metz a été mis à jour le 2026-01-27 par AGENCE INSPIRE METZ