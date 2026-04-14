Spectacle Ces histoires sont notre Histoire, Centre d’histoire de la résistance, Lyon

Spectacle Ces histoires sont notre Histoire Samedi 23 mai, 19h45, 20h45, 21h45, 22h45 Centre d’histoire de la résistance Rhône

Réservation sur place lors votre venue – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:45:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:45:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Dans un musée, chaque objet raconte une histoire et témoigne de ce qui fait notre humanité commune.

Car vivre ne se résume pas à manger et dormir : nous portons en nous des rêves, des espoirs, des attachements

Quand il faut partir, que prend-on avec soi ? Quel petit bout de sa maison, quel fragment de son intérieur ? Qui accompagne le voyage forcé ou le quotidien malmené, qui donne force et réconfort dans l’espoir d’une vie nouvelle, d’un avenir meilleur ? Comment l’enfant transforme-t-il la dureté du quotidien en jeux ? Comment l’adulte invente des moyens de maintenir toujours l’amour et la légèreté ?

Ce spectacle raconte ces petits riens qui deviennent tout : les gestes simples qui maintiennent vivante notre part d’humanité, quelles que soient les circonstances.

Dans le cadre de l’exposition La guerre en jeux, monologue et musique live

+ Dès 8 ans

+ Durée : environ 25 min

Centre d’histoire de la résistance 14 Av. Berthelot, 69007 Lyon, France Lyon 69007 La Mouche Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478722311 https://www.chrd.lyon.fr/ Lyon, «capitale de la Résistance», se devait de créer un Centre d’histoire digne du rôle qui fut le sien durant l’Occupation. Aménagé dans l’ancienne École de santé militaire, à l’intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation s’attache à être plus qu’un simple musée du souvenir. C’est un lieu fort et symbolique au service de l’Histoire et de la Mémoire. Un lieu qui invite à revisiter, à travers son exposition permanente, l’une des plus sombres périodes de notre histoire, et aussi un centre de réflexion ouvert, par ses nombreuses expositions temporaires, sur le monde contemporain tram T2, station Centre Berthelot Métro ligne B, arrêt Jean Macé ou ligne A arrêt Perrache Voiture : parc Berthelot, rue de Marseille Velo’V : station Centre Berthelot (rue Pasteur – angle avenue Berthelot)

Dans un musée, chaque objet raconte une histoire et témoigne de ce qui fait notre humanité commune.

© P. Somnolet