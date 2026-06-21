Spectacle C’est peut-être Cirque Pépin Rue des Castors Tournus

Tournus

Spectacle C’est peut-être Cirque Pépin

Rue des Castors Rue de l’Arc-en-Ciel, 71700 Tournus Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre de la programmation de CAP SUR LES JEUX 2026, venez découvrir le Cirque Pépin.

C’est peut-être… nous dessine un univers poétique dans lequel on pourra suivre l’histoire d’un personnage qui n’est jamais sorti de chez elle et n’en ressent pas l’envie. Une collision entre son univers et celui d’un voyageur à la recherche de tous les sons du monde va les bousculer tous les deux. Suivra un étonnant voyage pendant lequel les deux personnages vont pouvoir se découvrir et tenter d’accorder leur univers. C’est peut-être… est un hymne à l’ouverture et à la curiosité.

Spectacle pour toute la famille, durée 50 minutes

Organisé par la Communauté de communes Mâconnais-Tournugeois, en partenariat avec la Ville de Tournus .

Rue des Castors Rue de l’Arc-en-Ciel, 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle C’est peut-être Cirque Pépin

L’événement Spectacle C’est peut-être Cirque Pépin Tournus a été mis à jour le 2026-06-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)