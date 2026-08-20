Spectacle- Chambre 129 ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges
jeudi 25 mars 2027 · ESPACE GEORGES SADOUL · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle- Chambre 129
ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-03-25 20:00:00
fin : 2027-03-25 21:25:00
Date(s) :
2027-03-25
Un voyage bouleversant au cœur du corps et de la mémoire. Un spectacle sensible
et puissant sur la résilience, la vérité et la reconquête de soi.
Jeune quadra dynamique, Aline Chevalier perd l’usage de ses jambes du jour au
lendemain, sans raison apparente. Hospitalisée, échographiée, biopsiée, scannée,
électromyogrammée, piquée, palpée, analysée pendant dix jours, avec patience,
humour et résilience, elle devient un objet d’investigations médicales. Abandonnant,
entre les mains des spécialistes, son corps meurtri par les réminiscences d’un secret
trop longtemps enfoui en elle.
Dans le huis clos d’une chambre d’hôpital, Marie Schoenbock signe un texte sincère
et viscéral, un texte qui résonne au départ comme une enquête, un texte joyeux
et drôle malgré les inquiétudes, qui traduit l’intensité d’un combat intime à travers le
son, la lumière et l’espace.
L’adresse est directe, comme une main tendue vers le spectateur.Tout public
14 .
ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
A deeply moving journey into the heart of the body and memory. A sensitive
and powerful performance about resilience, truth, and rediscovering oneself.
Aline Chevalier, a dynamic woman in her early forties, loses the use of her legs from one day to the
next, for no apparent reason. Hospitalized, ultrasounded, biopsied, scanned,
underwent electromyography, was pricked, palpated, and analyzed for ten days—with patience,
humor, and resilience—she becomes the subject of medical investigations. Surrendering,
in the hands of the specialists, her body battered by the memories of a secret
buried within her for far too long.
Behind the closed doors of a hospital room, Marie Schoenbock pens a sincere
and visceral text—a text that initially resonates like an investigation, a joyful
and funny despite the anxieties, which conveys the intensity of an intimate struggle through
sound, light, and space. %BB
The address is direct, like a hand reaching out to the audience.
L’événement Spectacle- Chambre 129 Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-08-20 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
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