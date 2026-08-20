Spectacle- Chambre 129 ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle- Chambre 129

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-03-25 20:00:00

fin : 2027-03-25 21:25:00

Date(s) :

2027-03-25

Un voyage bouleversant au cœur du corps et de la mémoire. Un spectacle sensible

et puissant sur la résilience, la vérité et la reconquête de soi.

Jeune quadra dynamique, Aline Chevalier perd l’usage de ses jambes du jour au

lendemain, sans raison apparente. Hospitalisée, échographiée, biopsiée, scannée,

électromyogrammée, piquée, palpée, analysée pendant dix jours, avec patience,

humour et résilience, elle devient un objet d’investigations médicales. Abandonnant,

entre les mains des spécialistes, son corps meurtri par les réminiscences d’un secret

trop longtemps enfoui en elle.

Dans le huis clos d’une chambre d’hôpital, Marie Schoenbock signe un texte sincère

et viscéral, un texte qui résonne au départ comme une enquête, un texte joyeux

et drôle malgré les inquiétudes, qui traduit l’intensité d’un combat intime à travers le

son, la lumière et l’espace.

L’adresse est directe, comme une main tendue vers le spectateur.Tout public

14 .

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A deeply moving journey into the heart of the body and memory. A sensitive

and powerful performance about resilience, truth, and rediscovering oneself.

Aline Chevalier, a dynamic woman in her early forties, loses the use of her legs from one day to the

next, for no apparent reason. Hospitalized, ultrasounded, biopsied, scanned,

underwent electromyography, was pricked, palpated, and analyzed for ten days—with patience,

humor, and resilience—she becomes the subject of medical investigations. Surrendering,

in the hands of the specialists, her body battered by the memories of a secret

buried within her for far too long.

Behind the closed doors of a hospital room, Marie Schoenbock pens a sincere

and visceral text—a text that initially resonates like an investigation, a joyful

and funny despite the anxieties, which conveys the intensity of an intimate struggle through

sound, light, and space. %BB

The address is direct, like a hand reaching out to the audience.

L’événement Spectacle- Chambre 129 Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-08-20 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES