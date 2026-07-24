Spectacle Chantal et Josiane vous protègent Millau
vendredi 23 avril 2027 · Millau
Informations pratiques
Millau
Spectacle Chantal et Josiane vous protègent
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-04-23
fin : 2027-04-23
Date(s) :
2027-04-23
par Cie Les Boudeuses
Dans la famille Décapantes , demandez Chantal et Josiane ! Interprétées par la Cie Les Boudeuses, voici deux vieilles filles aux références vintage et à l’univers kitsch, animatrices tous terrains et championnes de la prévention. Pleines de verve et de répartie, elles proposent à un public adolescent une formation à la vie affective et sexuelle épanouie, respectueuse de soi-même et d’autrui, en déconstruisant au passage bien des idées reçues.
De et avec Élodie Combes, Maéva Poudevigne
Durée 1 h 30
Public adolescent
Jauge limitée à 90 personnes
Dans le cadre de La Cabane
Avec cette première édition de La Cabane Temps fort familial, notre objectif est d’ouvrir les portes du Théâtre aux familles, accueillies dans leurs singularités et diversités. De la petite enfance à l’adolescence, la Maison du Peuple propose une programmation adaptée, des moments de partage artistique pour sortir du quotidien et rêver ensemble. Alors parents, beaux-parents, grands-parents ou simple adepte de la féérie des spectacles jeune public, nous vous attendons nombreuses et nombreux dans notre Cabane éphémère. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
by Cie Les Boudeuses
L’événement Spectacle Chantal et Josiane vous protègent Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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