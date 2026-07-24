Informations pratiques

Millau

Spectacle Chantal et Josiane vous protègent

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-04-23

fin : 2027-04-23

Date(s) :

2027-04-23

par Cie Les Boudeuses

Dans la famille Décapantes , demandez Chantal et Josiane ! Interprétées par la Cie Les Boudeuses, voici deux vieilles filles aux références vintage et à l’univers kitsch, animatrices tous terrains et championnes de la prévention. Pleines de verve et de répartie, elles proposent à un public adolescent une formation à la vie affective et sexuelle épanouie, respectueuse de soi-même et d’autrui, en déconstruisant au passage bien des idées reçues.

De et avec Élodie Combes, Maéva Poudevigne

Durée 1 h 30

Public adolescent

Jauge limitée à 90 personnes

Dans le cadre de La Cabane

Avec cette première édition de La Cabane Temps fort familial, notre objectif est d’ouvrir les portes du Théâtre aux familles, accueillies dans leurs singularités et diversités. De la petite enfance à l’adolescence, la Maison du Peuple propose une programmation adaptée, des moments de partage artistique pour sortir du quotidien et rêver ensemble. Alors parents, beaux-parents, grands-parents ou simple adepte de la féérie des spectacles jeune public, nous vous attendons nombreuses et nombreux dans notre Cabane éphémère. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by Cie Les Boudeuses

L’événement Spectacle Chantal et Josiane vous protègent Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)