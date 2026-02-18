Spectacle Chantal Ladesou CS 81144 Montluçon

Spectacle Chantal Ladesou

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Présenter le nouveau spectacle de Chantal Ladesou revient à présenter Chantal Iconique elle même , son caractère , sa manière de dire, de voir avec ses yeux , de rappeler en spectatrice du monde tout ce qui nous porte au cœur.

.

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To present Chantal Ladesou’s new show is to present Chantal Iconique herself, her character, her way of saying things, of seeing with her eyes, of reminding us, as a spectator of the world, of everything that moves our hearts.

L’événement Spectacle Chantal Ladesou Montluçon a été mis à jour le 2026-02-18 par Montluçon Tourisme