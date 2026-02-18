Spectacle Chantal Ladesou CS 81144 Montluçon
Spectacle Chantal Ladesou CS 81144 Montluçon vendredi 18 décembre 2026.
Spectacle Chantal Ladesou
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Présenter le nouveau spectacle de Chantal Ladesou revient à présenter Chantal Iconique elle même , son caractère , sa manière de dire, de voir avec ses yeux , de rappeler en spectatrice du monde tout ce qui nous porte au cœur.
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
English :
To present Chantal Ladesou’s new show is to present Chantal Iconique herself, her character, her way of saying things, of seeing with her eyes, of reminding us, as a spectator of the world, of everything that moves our hearts.
