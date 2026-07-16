Spectacle : Chanter, c’est résister, Espace Antonin Perbosc, Montauban

Informations pratiques

Spectacle : Chanter, c’est résister Dimanche 20 septembre, 20h30 Espace Antonin Perbosc Tarn-et-Garonne

Gratuit. Jauge de 35 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T20:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:45:00+02:00

Chanter, c’est résister

Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, des centaines d’enfants juifs venus de toute l’Europe ont trouvé refuge à Moissac, où ils ont été protégés par les habitants de la ville et les Éclaireurs israélites de France.

Venez découvrir leur histoire à travers un spectacle mêlant chants, témoignages, textes littéraires et théâtre.

Informations pratiques

À partir de 10 ans. Réservation obligatoire : 05 63 66 03 11 ou polepatrimoineculturel@ville-montauban.fr

Jauge : 35 pers.

Espace Antonin Perbosc 2 boulevard edouard herriot, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Beausoleil Tarn-et-Garonne Occitanie 0563660311 http://www.museeresistance.montauban.com [{« type »: « phone », « value »: « 0563660311 »}] [{« link »: « mailto:polepatrimoineculturel@ville-montauban.fr »}] Situé au cœur de la Roseraie de la ville de Montauban au sein du Pôle Mémoire, le musée de la Résistance et du Combattant présente un nouvel espace muséal sur la Seconde Guerre mondiale.

Le visiteur découvre les grands aspects de la Seconde Guerre mondiale : son origine, la montée des totalitarismes, la marche à la guerre, l’occupation, la résistance, la déportation, la libération et le devoir de mémoire. Voiture :­ Rocade : sortie 62 – Les Chaumes, avenue Marcel Unal, Avenue Léonid Chrol. Parking à proximité : le long du boulevard Édouard Herriot et de la rue Irénée Bonnafous. Bus :­ Ligne A – arrêt Fobio / Ligne F&G – arrêt Bourdelle.

CHANTER C’EST RESISTER

©Samuel et son harmonica ©Mémorial de la Shoah