Spectacle Cheval de feu La NEF Saint-Dié-des-Vosges
samedi 13 mars 2027 · La NEF · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Cheval de feu
La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-03-13 10:30:00
fin : 2027-03-13 11:05:00
Date(s) :
2027-03-13
Après le chat et le zèbre, la compagnie Zapoï nous revient avec un autre animal pour une nouvelle création.Enfants
8 .
La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
After the cat and the zebra, Zapo%EF is back with another animal for a new creation.
L’événement Spectacle Cheval de feu Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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