Spectacle Cheval de feu La NEF Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Cheval de feu

La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-13 10:30:00

fin : 2027-03-13 11:05:00

Date(s) :

2027-03-13

Après le chat et le zèbre, la compagnie Zapoï nous revient avec un autre animal pour une nouvelle création.Enfants

8 .

La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

After the cat and the zebra, Zapo%EF is back with another animal for a new creation.

L’événement Spectacle Cheval de feu Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES